Göztepe, 25 yaşındaki Avusturyalı golcü Marko Kvasina’yı kadrosuna katarak 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, 25 yaşındaki Avusturyalı golcü Marko Kvasina’yı kadrosuna katarak 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, transferin son gününde bir trasnferi daha bitirdi. Sarı-kırmızılılar, Belçika takımlarından KV Oostende forması giyen Avusturyalı santrfor Marko Kvasina’yı kadrosuna kattığını duyurdu. İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki golcü ile 1 yılı kulüp opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Göztepe, Marko Kvasina’ya "Hoş geldin" derken sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Kariyerinde Austuria Wien, Twente, SV Mattersburg, FC Luzern ve KV Oostende takımlarında forma giyen Marko Kvasina, 192 maçta 33 gol, 16 asistlik performans sergiledi.