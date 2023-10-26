Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 26 yaşındaki golcü oyuncu Marko Kvasina ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz sezon transfer edilen ve 29 maçta sadece 2 gol atabilen Avusturyalı santrfor Marko Kvasina ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz ve Marko Kvasina arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kvasina’ya devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullanıldı.