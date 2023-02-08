Göztepe, 22 yaşındaki golcü Loue Bayere Junior’u satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Göztepe, 22 yaşındaki golcü Loue Bayere Junior’u satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Ara transfer döneminde Michee Ngalina, Hikmet Çiftçi ve Aliou Traore’yi transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de 22 yaşındaki Fildişi Sahili uyruklu Loue Bayere Junior’u renklerine bağladı. Öte yandan Göztepe’nin bu transferi gerçekleştirmesine rağmen yaşanan deprem felaketinden dolayı sosyal medya hesaplarından duyurmadığı öğrenildi.