Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında yarın deplasmanda lider Eyüpspor ile karşılaşacak.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında yarın deplasmanda lider Eyüpspor ile karşılaşacak.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Göztepe yarın saat 16.00’de Eyüp Stadyumu’nda Eyüpspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz hafta Gürsel Aksel Stadyumu’nda Ankara Keçiörengücü ile oynamış, karşılaşmadan Yasin Öztekin ve Romal Palmer’in golleriyle 2-1 galip ayrılmıştı. Göztepe taraftarını üzen olay ise Yunus Emre Gedik’in sakatlanarak oyundan çıkması olmuştu. 23 yaşındaki futbolcunun durumu henüz netlik kazanmadı.

İzmir ekibi, Eyüpspor mücadelesinden alacağı 3 puanla play-off iddiasını sürdürmek ve ligin üst sıralarına çıkmak istiyor. Öte yandan lider Eyüpspor’un ise bu sezon tek mağlubiyeti bulunuyor.