Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında yarın Manisa FK’ya konuk olacak.

Spor Toto 1. Lig’de son haftalarda gösterdiği performansla yükselişe geçen Göztepe, 36. haftada yarın saat 16.00’da Manisa FK’ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 8 maçında Altınordu, Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor, Samsunspor, Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor ve Adanaspor (hükmen) müsabakalarından 3 puanla ayrılırken, sadece Altay ile ise berabere kaldı ve sarı-kırmızılılar, bu 8 maçtan alabileceği 24 puandan 22’sini almış oldu. Göztepe yarında play-off mücadelesi veren Manisa temsilcisini mağlup ederek 3. sıra için iddiasını devam ettirmek istiyor. Manisa FK ise İzmir temsilcisi karşısında 3 puan alarak play-off hattına girmenin planlarını yapıyor.

Ligin ilk yarısında Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 1-0 kazanmıştı.