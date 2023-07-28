Yeni sezon hazırlıklarını İtalya’da sürdüren Göztepe, ikinci hazırlık maçında yarın Serie B takımlarından U.S. Cremonese ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını İtalya’da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, İtalya kampı çerçevesindeki ilk maçında İtalya Serie C takımlarından FC Legnago Salus ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini Mamah’ın penaltıdan kaydettiği gole 1-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında ise Serie B takımlarından U.S. Cremonese ile yarın TSİ 16.00’da karşılaşacak. Bu müsabakayla birlikte Göztepe, İtalya kampındaki hazırlık maçlarını tamamlamış olacak.