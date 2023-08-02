Yeni sezon hazırlıklarını İtalya’da sürdüren Göztepe, çıktığı üç hazırlık maçında iki galibiyet bir beraberlik elde etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını İtalya’da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, İtalya kampı çerçevesindeki ilk maçında İtalya Serie C takımlarından FC Legnago Salus ile karşı karşıya geldi ve 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında ise Serie B takımlarından U.S. Cremonese ile kozlarını paylaştı, müsabaka iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. İzmir ekibi İtalya kampının son maçında İtalya Serie D takımlarından AC Virtus Bolzano 7-0 mağlup etti. Böylece Göz-Göz, İtalya’da oynadığı üç hazırlık maçında 2 galibiyet bir beraberlik elde etmiş oldu. Sarı-kırmızılılar, kalesinde bir gol görürken rakip fileleri ise dokuz kez havalandırmayı başardı.

Yeni transferler golle tanıştı

Göztepe’nin İtalya’da gerçekleştirdiği kampta oynanan hazırlık maçlarında iki yeni transfer de sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol atma şansını yakaladı. Trabzonspor’dan kadroya dahil edilen savunma oyuncusu Taha Altıkardeş, hem U.S. Cremonese’ye hem de AC Virtus Bolzano’ya gol atarken, Konyaspor’dan golcü oyuncu Mame Diouf ise AC Virtus Bolzano müsabakasında fileleri havalandırdı.