Göztepe, Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında evinde oynayacağı Sakaryaspor mücadelesini Gürsel Aksel Stadı’nın zemininin hazır olmaması nedeniyle Akhisar’da oynayacağını duyurdu.

Göztepe, Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında konuk edeceği Sakaryaspor müsabakasının Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki zeminin bozuk olması sebebiyle Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacağını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Evimiz Gürsel Aksel Stadyumu’nun zemininin, sezonun ilk lig maçına ev sahipliği yapacak durumda olmadığını üzülerek taraftarlarımıza bildirmek isteriz.

Bu sebeple Sakaryaspor ile 13 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te oynayacağımız karşılaşma, aynı gün ve saatte Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacaktır.

Bu yıl evimizde oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali nedeniyle saha bakım çalışmaları geç başlamıştır. Bakım çalışmalarını yürütmekten sorumlu şirketin de bugün kamuoyuna açıkladığı gibi bu süreçte sahamız sezonun ilk lig maçı için hazır hale getirilememiştir. Bu nedenle çok üzgünüz ve sahamızı bir sonraki lig maçına uygun hale getirecek çözümü bulmak için çok çalışıyoruz.

Bu yüzden tüm taraftarlarımızdan özür dileriz ve anlayışları için hepsine teşekkür ederiz.

Taraftarlarımızın bu zor zamanda yanımızda olacağını biliyor ve çok önemli bir sezona iyi bir sonuçla başlayabilmemiz için Pazar günü oynanacak maçta takımımıza tam destek vereceklerine inanıyoruz.

Bizleri ağırlayacak Akhisarspor Kulübü ve Akhisar Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.