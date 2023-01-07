Göztepe, ligin ikinci devresinin hazırlıklarına Antalya’da gerçekleştirdiği kampla devam ediyor.

Göztepe, ligin ikinci devresinin hazırlıklarına Antalya’da gerçekleştirdiği kampla devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Göztepe, ligin ikinci devresinin hazırlıkları için Antalya’da kampa girmişti. Yoğun bir kamp dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaparken, ikinci bölümünde ise dar alanda oyun çalışmaları yaptı.

8 Ocak Salı gününe kadar Antalya’da kamp yapacak olan Göztepe, daha sonra İzmir’e dönecek ve ikinci yarı hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde devam edecek.