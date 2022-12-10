Göztepe Hentbol, Erkekler Hentbol 1. Ligi’nin 9. haftasında Zeytinburnu Irmak SK’ya konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlaladı.
Göztepe Hentbol, Erkekler Hentbol 1. Ligi’nin 9. haftasında Zeytinburnu Irmak SK’ya konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamlaladı.
Hentbol 1. Ligi’nin 9. haftasında Zeytinburnu Irmak SK’ya konuk olacak Göztepe Hentbol, Serdar Yereli Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği antrenmanda ilk hızlı hücum çalışması, ikinci bölümde ise taktiksel oyun ile günü tamamladı. Zorlu mücadele yarın saat 15.00’de Müzahir Sille Spor Kompleksi’nde oynanacak.
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