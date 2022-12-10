Hentbol 1. Ligi’nin 9. haftasında Zeytinburnu Irmak SK’ya konuk olacak Göztepe Hentbol, Serdar Yereli Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği antrenmanda ilk hızlı hücum çalışması, ikinci bölümde ise taktiksel oyun ile günü tamamladı. Zorlu mücadele yarın saat 15.00’de Müzahir Sille Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Kuru meyve sektörü, AR-GE ve inovasyona yatırım yapıyor

Kuru meyve sektörü, AR-GE ve inovasyona yatırım yapıyor

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