Hentbol 1. Ligi’nin 9. haftasında Zeytinburnu Irmak SK’ye konuk olacak Göztepe Hentbol, Serdar Yereli Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği antrenmanda ilk bölümünde pas çalışması, ikinci bölümde ise taktiksel oyun ile günü tamamladı. Öte yandan zorlu mücadele 11 Aralık Pazar günü saat 15.00’de Müzahir Sille Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Göztepe Hentbol, Erkekler Hentbol 1. Ligi’nin 9. haftasında Zeytinburnu Irmak SK’ye konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.

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