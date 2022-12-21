Erkekler Hentbol 1. Lig ekiplerinden Göztepe’nin genç yıldızı Ali Tan Arslankara, Türkiye U16 Milli Takımı’nın hazırlık kampına davet edildi.
Erkekler Hentbol 1. Lig ekiplerinden Göztepe’nin genç yıldızı Ali Tan Arslankara, Türkiye U16 Milli Takımı’nın hazırlık kampına davet edildi.
Göztepe Hentbol Takımı’nın genç oyuncusu Ali Tan Arslankara, sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performanstan sonra U16 Milli Takımı’na davet edildi. Sağ oyun kurucu Arslankara, U16 Milli Takımı’nın 25-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Burdur’da gerçekleştirilecek olan hazırlık kampı aday kadrosunda yer aldı.
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