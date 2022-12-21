Göztepe Hentbol Takımı’nın genç oyuncusu Ali Tan Arslankara, sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performanstan sonra U16 Milli Takımı’na davet edildi. Sağ oyun kurucu Arslankara, U16 Milli Takımı’nın 25-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Burdur’da gerçekleştirilecek olan hazırlık kampı aday kadrosunda yer aldı.

Jandarma kameradan tespit etti, iş yeri hırsızları yakalandı

Jandarma kameradan tespit etti, iş yeri hırsızları yakalandı

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