Göztepe Hentbol Takımı, devre arasına girilen Erkekler Hentbol 1. Lig’inde ikinci yarının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, devreyi 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle ligi 8. sırada tamamladı.

Kadınlar günde değil, halı sahada buluşuyor Kadınlar günde değil, halı sahada buluşuyor

Göztepe Hentbol Takımı, devre arasına girilen Erkekler Hentbol 1. Lig’inde ikinci yarının hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, devreyi 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle ligi 8. sırada tamamladı.

Hentbol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Hentbol Takımı, devre arasına girilen ligde hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılar, gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması, ikinci bölümünde ise şut ve pas çalışması ile günü tamamladı. Öte yandan İzmir temsilcisi, ligin devre arasına 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle 8. sırada girdi.