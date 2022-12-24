Göztepe Hentbol Takımı, devre arasına girilen Erkekler Hentbol 1. Ligi’nde ikinci yarının hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Göztepe Hentbol Takımı, devre arasına girilen Erkekler Hentbol 1. Ligi’nde ikinci yarının hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Hentbol 1. Lig ekiplerinden Göztepe Hentbol, devre arasına girilen ligde hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde kuvvet ve dayanıklılık çalışması, ikinci bölümde ise şut ve 7’ye 7 oyun çalışması ile günü tamamladı.