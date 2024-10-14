Göztepe, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde oynadığı hazırlık maçında Manisa FK’yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, milli maçlar sebebiyle verilen arayı antrenmanların yanı sıra hazırlık maçlarıyla değerlendirmeye devam ediyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki İzmir ekibi, 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada Eyüpspor’a konuk olacak. 9. hafta mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sürede Manisa FK ile de bir hazırlık maçı gerçekleştirdi. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya Arda Özçimen, Ogün Bayrak, Koray Günter, Lasse Nielsen, Malcom Bokele, İsmail Köybaşı, Ahmed Ildız, Kuryu Matsuki, Victor Hugo, Juan ve David Datro Fofana 11’iyle çıkan Göztepe, müsabakanın hemen başında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı ve Ahmed Ildız (1) ile Juan’ın (2) golleriyle müsabakayı 3-2 kazanmayı başardı. Konuk ekip Manisa FK’nın gollerini ise Dani Ramirez ve sarı-kırmızılı kaleci Arda Özçimen kendi kalesine attı.

Yalçın Kayan ara transfer döneminde gidecek

Bu sezon Süper Lig’in ikinci haftasında Fenerbahçe maçında yaptığı disiplinsiz hareketten dolayı kadro dışı kalan Yalçın Kayan, yaz transfer döneminin sonunda kendisine takım bulamayınca kadro dışı kalmaya devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un gözden çıkardığı orta saha oyuncusu, antrenmanlarını bireysel olarak sürdürmeye devam ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekiple 1 yıllık sözleşmesi kalan Yalçın’ın ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.