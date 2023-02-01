Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5’e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi. Öte yandan İzmir temsilcisinin yeni transferi Aliou Traore de antrenmana katıldı.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında konuk olacağı Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için yola çıktı

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş için yola çıktı

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