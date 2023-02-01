Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında konuk olacağı Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında konuk olacağı Gençlerbirliği mücadelesinin hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5’e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise taktiksel oyun gerçekleştirdi. Öte yandan İzmir temsilcisinin yeni transferi Aliou Traore de antrenmana katıldı.
Yorumlar