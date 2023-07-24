Göztepe, geçen sezon Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Emir Ortakaya’yı yeniden kiralamak istiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den kiraladığı Emir Ortakaya’yı bir sezon daha kiralamak için harekete geçti. 19 yaşındaki savunmacı, yeni sezon öncesi Fenerbahçe’nin oynadığı 4 hazırlık karşılaşmasının sadece bir tanesinde görev alırken sarı-lacivertlilerin UEFA’ya bildirdiği Konferans Ligi kadrosunda da yer almadı. Durum böyle olunca İzmir ekibi, Emir için yeniden kiralık formülünü devreye sokması bekleniyor.

Göztepe’de dikkatleri çekti

Geride kalan sezon Göztepe’de en istikrarlı oyuncuların başında yer alan ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 19 yaşındaki savunmacıyla Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa kulüpleri ilgileniyor.

Öte yandan Emir Ortakaya’nın da gelişimi için Göztepe’ye dönmeye sıcak baktığı da öğrenildi.