Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Göztepe ile Eyüpspor arasında oynanacak müsabakanın biletleri satışa çıkıyor.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Eyüpspor’la 16 Nisan Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. İki takımın da mutlak 3 puan için mücadele edeceği müsabaka yarın 20.30’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar, 50 puanla 6. sırada yer alırken, Eyüpspor ise 57 puanla 2. basamakta bulunuyor.

Zorlu mücadele öncesinde karşılaşmanın biletleri yarın Passolig üzerinden satışa çıkacak.

Göztepe - Eyüpspor arasında oynanacak maçın bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 475 TL

2. Kategori: 365 TL

3. Kategori: 200 TL

4. Kategori: 145 TL

5. Kategori: 55 TL

6. Kategori: 55 TL

Misafir tribünü: 55 TL