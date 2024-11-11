Gürsel Aksel Stadyumu’nda son olarak 4 Kasım 2023 tarihinde kaybeden Göztepe, o günden sonra oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmeyerek tam 372 gündür taraftarının önünde rakiplerine boyun eğmedi.

Trendyol Süper Lig’de sezona etkili bir giriş yaparak adından söz ettiren Göztepe, şu ana kadar sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2024-2025 sezonunda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, topladıkları 18 puanla 6. sırada yer alıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov geldiğinden bu yana özellikle iç saha sahada kusursuza yakın bir oyun sergileyen İzmir ekibi, Gürsel Aksel’deki son yenilgisini Kokovic yönetiminde 1. Lig’de mücadele ettiği dönem (4 Kasım 2023) Kocaelispor’a karşı almıştı. O günden bu yana taraftarının önünde oynadığı 17 maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşamayan Göztepe, 13 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Böylece uzun bir süredir iç sahada seyircisini evine mutsuz göndermeyen sarı-kırmızılılar, bir yılı aşkın bir süre olan 372 gündür taraftarının önünde bileğini bükebilen olmadı.

Milli aranın ardından 2 hafta boyunca arka arkaya deplasmanda Beşiktaş ve Başakşehir ile oynayacak olan Göztepe, bu süreçten sonraki ilk iç saha maçında 7 Aralık 2024’te Adana Demirspor’u evinde konuk edecek. İzmir ekibi, rakibini mağlup ederek iç saha serisini devam ettirmeyi planlıyor.

11 maçta gol yemedi

Son olarak iç sahada 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor’a kaybeden Göztepe, bu süreçten sonra Gürsel Aksel Stadyumu’nda 17 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı. İzmir ekibi bu maçların 11’inde ise kalesini gole kapatmayı başardı. Göztepe, bu maçlarda sadece kalesinde 9 gol görürken rakip fileleri de 40 kez havalandırmayı başardı.

Geçen sene 1. Lig’de Eyüpspor, Ümraniyespor ve Bodrum FK’dan kalesinde 1’er kez gol gören Göztepe, Süper Lig’de Fenerbahçe ve Sivasspor’dan 2, Alanyaspor ile Trabzonspor’dan da 1’er gol yedi.