Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda oyuncuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaparken, diğer gruptaki oyuncular ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyun yaparak günü tamamladı.

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