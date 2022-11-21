Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında bedelsiz olarak renklerine bağladıüı Emre Çolak’ın sözleşmesini feshetti. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe formasıyla 8 lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıktı. Tecrübeli oyuncu, oynadığı bu maçlarda skor katkısı veremedi.

Göztepe, sezon başında kadrosuna kattığı Emre Çolak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 9 maça çıkarken, gol katkısı veremedi.

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