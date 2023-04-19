Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, ligin sonuna kadar Ege Bölgesi’nden dışarıya çıkmayacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz hafta evinde oynadığı Eyüpspor maçıyla birlikte Ege serüveninin startını vermişti. İzmir temsilcisi ilk maçında Eyüpspor’u tek golle geçerek bu seriye galibiyetle başladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci müsabakasında 23 Nisan Pazar günü Altay’a konuk olacak ve ikinci galibiyetini arayacak. Göz-Göz daha sonra deplasmanda Manisa FK ile oynayacak. Sarı-kırmızılılar bu iki deplasman maçını bitirdikten sonra Adanaspor (hükmen) ve Gürsel Aksel Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Göztepe, ligin son haftasında da Bodrumspor ile deplasmanda oynayacak. Böylece İzmir temsilcisi, son 5 maçında Ege Bölgesi’nin dışına adım atmamış olacak.

Öte yandan karşılaşmalar öncesinde sarı-kırmızılılar, oynanacak bu karşılaşmaları en az hasarla atlatıp üst lig savaşını sonuna kadar vermek istiyor.