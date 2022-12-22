Göztepe, Bodrumspor müsabakasını kazanarak 3 maçlık galibiyet serisiyle devre arasına girmek istiyor.

Göztepe, Bodrumspor müsabakasını kazanarak 3 maçlık galibiyet serisiyle devre arasına girmek istiyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezona istediği gibi başlamasa da inişli-çıkışlı olarak gösterdiği performansla ligde orta sıralara konumlandı. İzmir temsilcisi, 15. haftadaki Manisa FK maçıyla adeta yeni bir sayfa açtı ve galibiyet serisinin fitilini ateşledi. Sarı-kırmızılar, Manisa FK’yı 1-0 mağlup ederek, 3 puana uzanan taraf olurken, gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor müsabakası için de olumlu sinyaller göstermişti. Göztepe, zorlu Karadeniz deplasmanından da galibiyetle ayrılınca galibiyet serisini 2 maça yükseltti.

Göztepe, ligde devre arasına girilmeden önce Bodrumspor’a karşı kazanarak hem hata yapmak istemiyor hem de seriyi 3 maça çıkarmak istiyor. Öte yandan Göztepe, bu hafta kazandığı taktirde play-off hattına da iyice yaklaşmış olacak.