Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Göztepe ile Denizlispor arasında oynanacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Göztepe ile Denizlispor arasında oynanacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Spor Toto 1. Lig’in 11. hafta maçında Göztepe, Denizlispor’u konuk edecek. 29 Ekim Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde müsabakanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre; karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ogün Kamacı yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Levent Gümüşdere olacak.