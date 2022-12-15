Göztepe, olaylı Altay derbisine hükmen mağlup sayılarak yara almıştı. Fakat İzmir temsilcisi, geçen hafta evinde oynadığı ilk seyircisiz maçında Manisa FK’yi David Tijanic’in golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Rizespor deplasmanı öncesinde ligde 21 puanla 12. sırada yer alıyor.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe, Çaykur Didi Stadyumu’nda yarın karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 20.00’de başlayacak.

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