Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 24. hafta mücadelesinde Boluspor ile Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Sarı-kırmızılar, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yaptı ve günü dar alanda oyunla tamamladı.

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