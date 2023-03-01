Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Göztepe, Boluspor ile 3 Mart Cuma günü kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

Göztepe ile Boluspor arasında oynanacak 24. hafta müsabakasının biletleri satışa çıktı.

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