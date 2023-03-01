Göztepe ile Boluspor arasında oynanacak 24. hafta müsabakasının biletleri satışa çıktı.
Göztepe ile Boluspor arasında oynanacak 24. hafta müsabakasının biletleri satışa çıktı.
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Göztepe, Boluspor ile 3 Mart Cuma günü kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.
Zorlu müsabaka öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
1. Kategori: 475 TL
2. Kategori: 365 TL
3. Kategori: 200 TL
4. Kategori: 145 TL
5. Kategori: 55 TL
6. Kategori: 55 TL
Misafir tribünü: 65 TL
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