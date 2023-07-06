Portekiz’in Porto şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’na katılan Göztepe Bilardo Takımı, ilk maçında Danimarka temsilcisi BK Grondal takımını 8-0 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı.

Türkiye ikincisi olarak Portekiz’in Porto şehrinde düzenlenen Kulüpler Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan Göztepe Bilardo Takımı, gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi BK Grondal ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi rakibine şans vermeyerek 8-0 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı. Göztepe’de sosyal medya hesabından sporcularına teşekkür mesajı paylaşımında bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarık Yavuz, Emin Gayret, Uğur Kaya ve Ömer Karakurt’tan oluşan takımımıza kalan grup müsabakalarında başarılar diliyoruz" denildi.