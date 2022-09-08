Göztepe, Beşiktaş’tan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ajdin Hasic’i ve 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş’ı 1 yıllığına kiraladı.

Göztepe, Beşiktaş’tan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ajdin Hasic’i ve 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş’ı 1 yıllığına kiraladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer çalışmaları son günde de devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Beşiktaş’tan 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Emirhan Delibaş ve 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Ajdin Hasic’i 1 yıllığına kiraladı. İzmir temsilcisi, Ajdin Hasic’in sözleşmesine satın alma maddesini de ekledi.

Göztepe, Boluspor maçına hazır Göztepe, Boluspor maçına hazır

Transferi resmi internet sitesinden duyuran Göztepe, genç futbolculara "Hoş geldin" diyerek, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.