Süper Lig’de bu sezon henüz deplasmanda 3 puanla tanışamayan Göztepe, milli ara sonrasında konuk olacağı Beşiktaş’ı mağlup ederek ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig’den geride kalan 12 haftada oynadığı 11 müsabakada topladığı 18 puanla 6. basamakta bulunuyor. İç sahadaki ilk maçında aldığı 2-2’lik Fenerbahçe beraberliğinin ardından İzmir temsilcisi, oynadığı Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor mücadelelerini hatasız geçip 5’te 5 yapmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise iç saha tablosunun tam tersi bir durum sergiliyor.

Dış sahada lige 2 beraberlikle başladıktan sonra art arda 3 maçını kaybeden sarı-kırmızılar, henüz galibiyetle tanışamadı. Milli aranın verilmesiyle birlikte dışarıdaki bu kötü gidişatı sonlandırmak isteyen Göztepe’nin, antrenmanlarda yoğun bir çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

Milli maçların tamamlanmasından sonra 24 Kasım Pazar günü 5. sıradaki 21 puanlı Beşiktaş’a konuk olacak sarı-kırmızılılar, bu müsabakada rakibini mağlup ederek hem bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı istiyor hem de birebir rakibi olan Beşiktaş’la puanlarını eşitlemeyi hedefliyor.

Öte yandan iki takım son olarak Göztepe’nin, Süper Lig’den düştüğü 2021-22 sezonunda karşılaşmış ve iki mücadeleyi de siyah-beyazlılar kazanmıştı.