Göztepe, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Berkay Atay ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de transferin son gününde hareketli saatler yaşıyor. Beşiktaş’tan Emirhan Delibaş ve Ajdin Hasic’i kiralayan sarı-kırmızılılar, 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Berkay Atay’ı kadrosuna kattığını açıkladı. İzmir temsilcisi, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray ve Altınordu altyapılarında forma giyen Berkay Atay, ilk profesyonel sözleşmesini yapmış oldu.

Transferi sosyal medya hesaplarında duyuran Göztepe, Berkay Atay’a sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.