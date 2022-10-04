Göztepe’de göreve gelen yeni teknik ekip, BAY haftasını değerlendirerek kötü gidişatı tersine çevirmeye çalışacak.

Göztepe’de göreve gelen yeni teknik ekip, BAY haftasını değerlendirerek kötü gidişatı tersine çevirmeye çalışacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, lige galibiyetle başlasa da daha sonra oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak beklentileri karşılayamamıştı. Kötü gidişat sonrasında Teknik Direktör Turgay Altay’ın görevine son verilirken, Yardımcı Antrenör Sadık Ahmet Balcı’nın yönetiminde oynanılan Altınordu derbisi ise 1-0’lık skorla kazanılmıştı. Teknik direktör arayışlarına sürdüren Göztepe, Türkiye’de ilk kez denenen yeni bir yapılanmaya gitti. Sırp futbol adamı Radomir Kokovic’i Futbol Metodolojisi Direktörü olarak göreve getiren Göztepe, Ekrem Dağ’ı Futbol A Takım Başantrenörü (teknik sorumlu) ve Pro Lisansı bulunan yerli teknik adam Şakir Özkayımoğlu’nu yardımcı antrenör olarak kadrosuna katmıştı.

15 günlük hazırlanma fırsatı

Göreve yeni gelen teknik ekip, sadece 1 gün takımla çalışırken ardından deplasmanda oynadığı Pendikspor maçından 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Takımın performansı hem hücum hem de savunma olarak beklentileri karşılayamazken, Şakir Özkayımoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada BAY haftasını işaret ederek kötü gidişatı sonlandırmak için ellerini taşın altına koyacaklarını ve Göztepe armasının farkındalığını hisseden, hissettiren oyuncularla yollarına devam edeceklerini söylemişti.

Bu hafta lig maçı oynamayacak olan Göztepe’de yeni teknik ekip, futbolcuları yoğun bir antrenman düzenine sokarak gözlemleme fırsatına erişecek. Yaklaşık 15 günlük hazırlanma fırsatı olan sarı-kırmızılılar, ligin 9. haftasında 16 Ekim Pazar günü Tuzlaspor’u konuk edecek. Yeni teknik ekip söz konusu süreçte kadroda değişiklikler yaparak çıkacağı Tuzlaspor sınavını başarıyla tamamlayarak kötü gidişata son vermek ve yeni bir sayfa açmak istiyor.