Geçen sezon Göztepe’nin hisselerinin yüzde 70’ini devralan Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, "Göztepe gerçekten kalbime yakın bir yer haline geldi çünkü İzmir’e gelmeyi seviyorum, kulübü seviyorum, kulübün ilgisini ve tutkusunu seviyorum” dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe’nin başkanı Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen, takımın İtalya’da gerçekleştirdiği kampta açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi İtalya’daki hazırlıkların güzel geçtiğini vurgulayan Ankersen, "Yaptığımız her şeyde iyi bir ruh ve iyi bir yoğunluk var ve bu bana gelecek sezon için iyimserlik veriyor. Geçen sezondan daha iyi olacağız" diye konuştu.

"Türkiye’de biraz kısıtlıyız"

Ankersen, Sport Republic ile Göztepe birlikteliğinin kulübe önemli şeyler katacağını dile getirdi, "Sport Republic bünyesinde dünyanın her yerini tarayan, çok sayıda bağlantısı olan ve farklı pazarlardaki oyuncular hakkında geniş bilgiye sahip olan 15 gözlemcimiz bulunuyor. Açıkçası Türkiye’de 1. Lig’de biraz kısıtlıyız çünkü sahada ve kadroda sadece belirli sayıda yabancı oyuncu bulundurabiliyoruz. Gerçekten de Göztepe’ye fayda sağlayan büyük bir ağa sahibiz ve umarım taraftarlar, bu yaz kulübe kazandırmayı başardığımız bazı oyuncuların büyük fark oluşturacağını görebilirler ve eminim ki bu avantaj, gelecekte Göztepe için daha da büyüyecek” dedi.

Takımla taraftar arasında çok ayrı bir enerji olduğunu söyleyen Ankersen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Göztepe’deki ilk yılımda Göztepe gerçekten kalbime yakın bir yer haline geldi çünkü İzmir’e gelmeyi seviyorum, kulübü seviyorum, kulübün ilgisini ve tutkusunu seviyorum. Taraftarlar, oyuncuların Göztepe’ye gelmek istemesinin nedenlerinden biri. Sadece boş bir stadyum değil, gerçek bir ruhu ve gerçek bir tutkusu var ve bu oyuncular için bir şey ifade ediyor. Bu nedenle geçen sezonki büyük destekleri ve sabırları için herkese teşekkür etmek istiyorum ve umarım taraftarlar bizimle kalır ve projeye bizim kadar inanırlar. Bu yüzden herkesi İzmir’de, stadyumda, gelişmeye devam edeceğimizi ve sonunda hedefimize ulaşacağımızı umduğum gerçekten heyecan verici bir sezonda tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum."