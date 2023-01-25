Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Bandırmaspor’u konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Bandırmaspor’u konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5’e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Göztepe, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.
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