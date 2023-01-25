Göztepe, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devam edecek.

Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5’e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Bandırmaspor’u konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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