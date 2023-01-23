Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda oyuncuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaparken, diğer gruptaki oyuncular ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyun yaparak günü tamamladı.

Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)

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