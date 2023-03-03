Göztepe, 21 yaşındaki kalecisi Arda Özçimen’in sözleşmesini 2025-2026 sezonun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Göztepe, 21 yaşındaki kalecisi Arda Özçimen’in sözleşmesini 2025-2026 sezonun sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, son haftalarda başarılı performanslar ortaya koyan kaleci Arda Özçimen’in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kalecimiz Arda Özçimen’in sözleşmesini 2025-2026 sezonunun sonuna kadar uzattı. 2023-2024 sezonunda sözleşmesi sona erecek olan kalecimiz Arda Özçimen, 2025-2026 sezonun sonuna kadar 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kalecimiz Arda Özçimen’e şanlı formamız ile başarılar diliyoruz" denildi.

Sözleşmesini yenilemesinin üzerine açıklama yapan Arda Özçimen, "Akademisinden yetiştiğim, A Takım ile forma şansı bulduğum kulübüm ile yeni sözleşme imzalamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bana güvenen, fırsat veren herkese teşekkürler. Bu şanlı formaya layık olmak için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.