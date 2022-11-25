Göztepe ile Altay arasında oynanacak 15. hafta müsabakasının biletleri bugün saat 17.00’de satışa çıkıyor.
Göztepe ile Altay arasında oynanacak 15. hafta müsabakasının biletleri bugün saat 17.00’de satışa çıkıyor.
Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında İzmir’in iki köklü kulübü Göztepe ve Altay, 27 Kasım Pazar günü kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak.
Derbi öncesinde karşılaşmanın bilet fiyatları satışa açılıyor. Biletler, bugün saat 17.00 itibarıyla Passolig sistemi üzerinden taraftarların alımına sunulacak.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
1. Kategori: 425 TL
2. Kategori: 280 TL
3. Kategori: 150 TL
4. Kategori: 105 TL
5. Kategori: 40 TL
6. Kategori: 40 TL
Misafir: 40 TL
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