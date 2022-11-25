Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında İzmir’in iki köklü kulübü Göztepe ve Altay, 27 Kasım Pazar günü kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

Göztepe ve Altay taraftarı derbide yerini alacak

Göztepe ve Altay taraftarı derbide yerini alacak

Göztepe ile Altay arasında oynanacak 15. hafta müsabakasının biletleri bugün saat 17.00’de satışa çıkıyor.

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