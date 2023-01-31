Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Aliou Traore ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Aliou Traore ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, kadrosuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Ara transfer döneminde Michee Ngalina ve Hikmet Çiftçiyi transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de 22 yaşındaki Fransız futbolcu Traore’yi renklerine bağladı.

Traore; PSG Youth, Manchester United U18-U23, SM Caen, Parma ve Frosinone Calcio takımlarının formalarını giydi. Ayrıca genç oyuncu, Fransa U16 ve U19 Milli Takımlarında da oynadı.