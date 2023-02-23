Göztepe, Başakşehir ile oynayacağı hazırlık maçıyla birlikte 90 günlük aranın ardından taraftarıyla buluşacak. Ayrıca müsabakanın bilet gelirleri de depremzede vatandaşlara bağışlanacak.

Göztepe, Başakşehir ile oynayacağı hazırlık maçıyla birlikte 90 günlük aranın ardından taraftarıyla buluşacak. Ayrıca müsabakanın bilet gelirleri de depremzede vatandaşlara bağışlanacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 27 Kasım 2022’de Altay ile oynanan derbi müsabakasında yaşanan olaylardan dolayı 4 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. İzmir temsilcisi, Manisa FK, Sakaryaspor, Bodrumspor ve Bandırmaspor maçlarında bu cezayı tamamladı. İzmir temsilcisi, böylece Başakşehir ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında taraftarıyla buluşacak.

Müsabakanın geliri depremzedelere

Göztepe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor. Daha önce kulüp olarak birçok yardım malzemesini bölgeye tırlarla gönderen sarı-kırmızılılar, şimdi de bilet gelirinin depremzede vatandaşlara bağışlanacağı bir hazırlık maçı düzenledi. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’in konuk olacağı karşılaşma 25 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak.

En ucuz bilet 55 TL

Göztepe - Başakşehir mücadelesinin bilet fiyatları ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Karşılaşma için sadece VIP 200, Doğu ve Güney tribünleri satışa açılacaktır. Gerekli görülmesi halinde Batı ve Kuzey tribün biletleri de satışa sunulacaktır.

Karşılaşma için Passolig Kart zorunluluğu bulunmamaktadır. Tüm gelirinin depremzede vatandaşlara bağışlanacağı hazırlık maçında kombine biletleri geçersiz olacak.

Bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 365 TL

2. Kategori: 145 TL

3. Kategori: 55 TL