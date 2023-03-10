Göztepe, Spor Toto 1. Lig’deki 3 maçlık İzmir serüveninin ilk iki maçında galibiyet ve beraberlik çıkartarak yenilgisiz ilerliyor. İzmir temsilcisi bu sürecin son maçında yarın Pendikspor’u konuk edecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 3 maçlık İzmir sürecinde ilk iki maçını kayıpsız geçmeyi başardı. Bu dönemin ilk maçında Boluspor’u konuk eden sarı-kırmızlılar, karşılıklı gollerin atıldığı zorlu müsabakadan 1 puan alırken daha sonra İzmir derbisinde Altınordu ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Göz-Göz, müsabakayı 1-0 kazanarak tek golle 3 puan almayı başarmıştı. Bu zorlu ilk iki maçta kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, bu sürecin son maçında ise yarın 19.00’da Pendikspor’u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip play-off hattına girebilmek için mutlak 3 puanı hedeflerken, İstanbul temsilcisi ise direkt olarak üst lige çıkmak için ilk iki sırayı zorluyor.

Öte yandan Yasin Öztekin yaşadığı ayak bileği sakatlığından dolayı tedavisinin tüm hızıyla sürerken, oyuncunun durumunun maç günü belli olacağı da öğrenildi.