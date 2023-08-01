Göztepe, akademiden yetişen 16 yaşındaki Ege Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, dış transfer çalışmalarının yanı sıra iç transferde de hareketlilik devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, akademisinden yetişen 16 yaşındaki Ege Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “U10’dan itibaren bütün akademi takımlarımızda forma giyen, bir süredir ise A Takımımız ile antrenmanlara çıkan 2007 doğumlu oyuncumuz Ege Yıldırım ile profesyonel sözleşme imzaladık. Genç oyuncumuz Ege Yıldırım, akademimizde geçirdiği başarılı sezonların ardından U15 ve U16 Milli Takımlarımızda forma giyme şansı yakaladı. Genç oyuncumuza şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.