Son iki maçında gol üretemeyen Göztepe, bu süreçte kalesini de gole kapatamadı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, ligde son 2 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

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Son iki maçında gol üretemeyen Göztepe, bu süreçte kalesini de gole kapatamadı. Böylece sarı-kırmızılı ekip, ligde son 2 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, devre arasına 1-0’lık Bodrumspor mağlubiyetiyle girmişti. İkinci devrenin hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştirdiği kampla geçiren sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak için yoğun çalışmalar yaptı. İzmir temsilcisi, ikinci devrenin ilk maçında Sakaryaspor’a evinde 1-0 kaybetti. Böylelikle Göztepe, son iki müsabakada gol üretemeyip; kalesini de gole kapatamayınca üst üste mağlubiyetler aldı ve play-off hayallerini zora sokmuş oldu.