Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, çalışmalarına son hızla devam ettiği Gözne paket atıksu arıtma tesisi yapım işinde sona gelindi. Çalışmaların tamamlanmasıyla, bölgede zaman zaman yaşanan koku problemi sona erecek ve vatandaşlar daha temiz bir çevreye kavuşacak.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü’nün, çalışmalarına son hızla devam ettiği Gözne paket atıksu arıtma tesisi yapım işinde sona gelindi. Çalışmaların tamamlanmasıyla, bölgede zaman zaman yaşanan koku problemi sona erecek ve vatandaşlar daha temiz bir çevreye kavuşacak.

MESKİ Genel Müdürlüğü’nün, sözleşme bedeli 18 milyon 950 bin lira olan yapım işi çerçevesinde bin 500 metre küp/gün kapasite 7 bin 500 eşdeğer nüfusa sahip, Toroslar ilçesi Gözne Korum Mahallesi mevkiinde bölgeye hizmet verecek olan Gözne paket atıksu arıtma tesisi yapım işinde sona yaklaşıldı.

Toroslar ilçesi Gözne ve Ayvagediği mahallelerini kapsayan bölgede oluşan atıksular vidanjörler vasıtasıyla taşınarak, merkezde bulunan kanalizasyon hatlarına indirerek yollarla deşarj ediliyordu. Bu durumun önüne geçmek için, MESKİ tarafından daha sonra yapılması planlanan atıksu arıtma tesisi tamamlanıncaya kadar, bölgede yaşayan vatandaşlara daha hızlı hizmet vermek ve herhangi bir çevre kirliliğine neden olmamak için paket atıksu arıtma tesisi kurulumuna başlandı. Bölgedeki atıksuların toplanabilmesi ve vidanjörlerin döküm yapabilmesi için kurulacak olan paket atıksu arıtma tesisi, özellikle yaz aylarında zaman zaman yaşanan vidanjör çekimi ve koku problemlerini ortadan kaldıracak.