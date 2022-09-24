Konya’da doğuştan yüzde 90 oranında görme engelli olarak dünyaya gelen 12 yaşındaki Eymen İnce, derslerindeki başarıları ve spor müsabakalarında aldığı derecelerle ailesinin gurur kaynağı oldu. Eymen, ileride öğretmen olmak ve kendisini yetiştiren öğretmenler gibi çocuklara yardımcı olmak istiyor.

Konya’da doğuştan yüzde 90 oranında görme engelli olarak dünyaya gelen 12 yaşındaki Eymen İnce, derslerindeki başarıları ve spor müsabakalarında aldığı derecelerle ailesinin gurur kaynağı oldu. Eymen, ileride öğretmen olmak ve kendisini yetiştiren öğretmenler gibi çocuklara yardımcı olmak istiyor.

Doğuştan yüzde 90 oranında görme engelli olarak dünyaya gelen Ayşe ve Mehmet İnci çiftinin küçük oğulları olan Eymen İnce’nin (12) doktorları, Eymen’in özel bir gözlük yardımıyla normal bir okulda ön sıralarda oturarak derslere katılabileceğini söyledi. Bunun üzerine baba Mehmet ve anne Ayşe İnce çocuklarının kaydını Meram ilçesinde bir okula kaydını yaptırdı. Sınıfta özel yapım bir gözlük ile derslere katılan Eymen İnce, evde çözdüğü testlerde ve okuduğu kitaplarda ise kitap okuma büyüteci kullanıyor. Okulda ve yapılan deneme sınavlarında dereceleri olan 7. sınıf öğrencisi Eymen, katıldığı Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonasında 100 metre serbestte altın, 100 metre sırt üstünde gümüş ile 50 metre serbest ve 50 metre sırt üstünde 2 gümüş madalya kazandı. Eymen, 2019 yılında düzenlenen Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonasında minikler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

“Öğretmenlerimin beni eğittiği gibi ben de onları eğiteceğim”

Okuldaki derslerinin iyi olduğunu ve okulda başarısını arttırarak ileride öğretmen olup çocukları eğitmek olduğunu belirten 12 yaşındaki Eymen İnce, “Derslerim iyi, derslerimde veya okulumda bir sorun yok. Arkadaşlarımla da aram iyi. Okulda bir sıkıntım olduğu zaman öğretmenlerim yardımcı oluyor. Okul sonrası evde ise online oyunlardan uzaklaşıp daha çok ağırlık vermeliyim. Önümüzdeki sınavlarda, üniversitede daha fazla başarı ve sonuç olarak iyi bir iş kariyerimin olmasını istiyorum. Şuan için çok bir hayalim yok. Ya bir öğretmenlik veya bir hukuk dalında meslek olabilir. Benim önceliğim öğretmenliği seçiyorum çünkü çocuklara yardımcı olmak istiyorum. Öğretmenlerimin beni eğittiği gibi ben de onları eğiteceğim ve o mesleği yapabileceğimi düşünüyorum” dedi.

“Biz her zaman çocuğumuzla gurur duyuyoruz”

Eymen’in babası Mehmet İnce (42) de her zaman çocuğu ile gurur duyduklarını belirterek, “Biz bu hastalığın 3 aylık iken farkına vardık. Doktorumuzun tavsiyesi üzerine yani bize çocuğumuzun beyninde hiçbir sorun, kusur olmadığını ilerleyen yaşlarında normal bir çocuk gibi, okulda da ön sıralarda oturarak eğitimine devam edebileceğini söyledi. Bunun üzerine oğlum okul yaşına geldiğinde, biz de normal okula yazdırdık. Şimdi de hiçbir öğrenciden geri kalmadı oğlum, sadece ön sıralarda oturdu. Hatta matematik dersinde Eymen’in ilkokul öğretmeni de fark etti, oğlum da biz de bir sıkıntı yaşamadık. Tabii çalışması için biz de sürekli teşvik ettik. Eymen’in Türkiye’de satrançta birincilikleri, yüzmede birincilikleri, okulda sınavda birincilik, ikincilik, üçüncülükleri var. Eymen başarılı bir öğrenci. Biz her zaman çocuğumuzla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarınızı geri plan etmeyin engelli diye”

Engelli çocukların ailelerine tavsiyede bulunan Mehmet İnce, “Aile bireylerinin yapması dikkat etmesi gereken, bence çocuklarının hiçbir zaman engelli olduklarını yüzüne vurmasınlar. Çocuklarınızı geri plan etmeyin engelli diye. Kendi hallerine bırakarak kendi öz güvenlerini kazansınlar. Engelli olduklarını hissettirmesinler. Eğer bu şekilde dikkatli olunursa hayattan öz güvenleri kopmadan hayata kazandırılacaklardır” diye konuştu.