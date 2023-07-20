Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Mustafa Yıldırım, evinin önünde ki direğe yuva yapan leylekleri görebilmek için dürbün kullanıyor.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Maksutlu köyünde yaşayan 83 yaşındaki Mustafa Yıldırım, yaşının ilerlemesinden kaynaklı olarak görme kabiliyetinde kayıplar yaşıyor. Yaklaşık 2 yıl önce evinin önünde ki direğe yuva yapan leyleklerin yaşamını merak eden Yıldırım, çözümü dürbün almakta buldu. Evinin önüne yuva yapan leyleklerin yaşamlarını merak ederek onları aldığı dürbünle izleyen Yıldırım, leyleklerin yaşamlarına tanık olmaktan mutluluk duyduğunu belirtiyor.

“Leylekler geldiğinde onları görebilmek için dürbün kullanıyorum”

Leyleklerin yaşantısına yakından şahit olduğunda mutlu olduğunu belirten 83 yaşındaki Mustafa Yıldırım, “Leylekler iki yıldır buradalar. Ben bir süre evimde değildim eve döndüğümde burada leylekler uçuşuyordu. Muhtemelen çatıma yuva yapacaklardı ama yapamadılar. Daha sonra evin önündeki direğe yuva yaptılar. Uzun bir süre yavru çıkartamadılar ama bu sene üç tane yavruları var. Hastalıklarım nedeniyle gözlerimde görme bozukluğu var. Artık birçok şeyi çok az görüyorum bu nedenle de leylekler geldiğinde onları görebilmek için dürbün kullanıyorum. Birbirlerine sarılıyorlar, yavrularına kocaman sazan balıkları getirip onları besliyorlar. Dürbünle izliyorum, yaşantılarına yakından şahit oluyorum bu da beni mutlu ediyor” dedi.