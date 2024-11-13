Amasya’da uzun süredir atıl durumda olan Gözlek Termal Tesisi alanı, Amasya Belediyesi tarafından yeniden yöre halkının hizmetine kazandırılacak.

Proje için ilk imzalar Amasya Belediyesi ve OKA yöneticileri tarafından atıldı. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, tesisi yeniden turizme kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Sevindi, “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen 2024 Yılı Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Fizibilite Desteği Programı kapsamında sunulan ‘Gözlek Termal Tesisi Fizibilite Raporunun ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması Projesi’ hibe almaya hak kazandı. Turizm potansiyelimizi artırmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz proje sözleşmesini OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile birlikte imzaladık. Bu değerli destek için teşekkür ediyor, projenin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.