Cenaze namazına Erzurum Valisi Okay Memiş, 21. Dönem MHP Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri, yakınları ve çok sayıda cemaat katıldı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Anne Gözgeç’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türk-İş 9. Bölge eski başkanlarından Orhan Gözgeç ve Murat Gözgeç’in annesi, 21. Dönem MHP Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu’nun kayınvalidesi Adalet Gözgeç son yolculuğuna uğurlandı.

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