Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Raşit Tuncel, gözlük kullanımını ortadan kaldırmak için, son 2 yıl içinde göz numarası artmayan hastalara “excimer lazer” yöntemini uyguladıklarını ifade etti. Hem uzağı hem yakını göremeyen kişilere ise akıllı lens olarak bilinen uygulamaların yapılabileceğini Dr. Tuncel bilgisayar başında yoğun çalışan ya da cep telefonu ve tablet gibi cihazları kullananların bu operasyon için uygun adaylar olabileceğini söyledi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Raşit Tuncel günümüzde uygulanma sıklığı giderek artan ve halk arasında “göz çizdirme” olarak bilinen “excimer lazer” (lasik/prk-no touch) tedavi yöntemi hakkında önemli bilgiler verdi. “Günümüzde poliklinik ortamında en çok karşılaştığımız sorulardan biri gözlükten ve kontakt lensten kurtulmak isteyen bir hastaya hangi refraktif cerrahi yöntemini uygulayacağımız” diyen Dr. Tuncel excimer lazer için ideal yaş aralığının 18 ile 45 olduğunu belirtti. Dr. Tuncel kişinin lazer ameliyatı sırasında ağrı ya da acı hissetmediğini, bununla birlikte dokunma hissinin devam ettiğini ve işlem sırasında kısa bir süre göz bölgesinde baskı hissedildiğini anlattı.

Astigmat, miyop ve hipermetrop gibi görme sorunlarında gözlük kullanımını ortadan kaldırmak ve net görüş elde etmek için yapılan bu ameliyatlarda 0,50’nin altındaki değerlerin başarılı kabul edildiğini ve bu hastaların gözlüksüz bir hayata geçebileceğini sözlerine ekledi.

“Kontrolsüz şeker hastalığı olanlara uygulanmaz”

Son 2 yıl içerisinde numarası artmayan, göz tansiyonu, katarakt ya da göz tembelliği olmayan miyop/astigmat ya da hipermetropi olan hastalara bu işlemi uyguladıklarını belirten Dr. Tuncel “Miyopi için-1.00 ile -10.00 arası, hipermetropi için +1.00 ile +6.00 arası, astigmat için -1.00 ile -6.00 arası numara aralığı şartı mevcut. Bu numaralarda son 2 yıl içerisinde 0.50’den fazla artış olmaması gerekir. Bu şartlara sahip olan bir kişide topografi (kornea haritası), retina muayenesi ve diğer görüntülü testlerde herhangi bir probleme rastlanmazsa bu kişiye excimer lazer öneriyoruz” diye konuştu.

Dr. Tuncel, hangi durumlarda bu operasyonun uygun olmadığına dair ise “Korneada yapısal bozukluk varsa (keratokonus, korneanın genetik olarak bulanık olması anlamına gelen kornea distrofisi, vb); kornea kalınlığı ameliyat için yeterli değilse; şiddetli kuru göz hastalığı ya da göz tansiyonu (glokom) varsa lazer yöntemi uygulanamaz. Ayrıca kontrolsüz şeker hastalığı, romatizma hastalığı gibi bağ dokusu hastalıkları, HIV pozitif olan hastalarda ve gebe ve emzirme döneminde olan kadınlarda (kornea üzerine hormonların etkileri bilindiği için) lazer yöntemi yapılmamaktadır” dedi.

“Hem uzağı hem yakını göremeyenlere akıllı lens operasyonu uygundur”

“Akıllı lens” operasyonunun ise göz içine kalıcı lens (mercek) yerleştirme anlamına geldiğini belirten Dr. Tuncel bu operasyonun lokal anestezi ile gerçekleştirildiğini ve ortalama 10-15 dk sürdüğünü söyledi. Yaşı 45’ten büyük, hem uzağı hem yakını göremeyen yani çift gözlük ya da çok odaklı gözlük kullanan kişilerin genellikle bu operasyon için uygun olduğunu belirten Dr. Tuncel kişinin kataraktı varsa yaş şartına bağlı olmaksızın kişiye yine bu operasyonun yapılabileceğini, kişide başka bir göz hastalığı ortaya çıkmazsa bu operasyonu olan kişinin ömür boyu gözlükten kurtulabileceğini dile getirdi. Bu operasyonun tek gözü bozuk olan kişilere önerilmediğini sözlerini ekledi.

İnsülin kullanan ya da kan şekeri regüle olmayan diyabet hastalarına hem lazer hem de akıllı lens operasyonu önermediklerine dikkat çeken Dr. Tuncel “Geceleri şoförlük yapan, profesyonel anlamda araç kullanan kişilere muhtemel gece görüş sıkıntıları nedeniyle akıllı lens operasyonu önermiyoruz. Okumayı seven, outdoor aktivitelerde bulunmayı seven, bilgisayar başında yoğun çalışan ya da cep telefonu ve tablet çok sık kullanan kişiler bu operasyon için uygun adaylardır. Bu operasyonlardan sonra 10 gün deniz, havuz, hamam gibi yerlere gidilmesini önermiyoruz” diye konuştu.