Muğla Büyükşehir Belediyesi açılışını yaptığı tarihi Gözcüler Evi’nde çocuklar için atölye çalışmalarına devam ediyor. Gözcüler Evi’nde; Yenilikçi Drama, Masal Anlatıcılığı, İngilizce, Satranç, Resim, Heykel, Mozaik, Seramik, Ahşap Boyama, Kâğıt Sanatları ve Müzik Atölyesi gibi farklı atölye çalışmaları ile çocuklar eğlenirken öğreniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Atölyeleri ile il genelinde Menteşe’de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, Gözcüler Evi, Bodrum’da Turgutreis Çağdaş Yaşam Merkezi’nde hizmet veriyor. Katılımcılar bu sayede hem keyifli vakit geçiriyor hem de farklı alanlarda gelişme fırsatı buluyor. Toplamda 2 bin 346 vatandaşın üye olduğu atölyelerin açılışından bu yana Menteşe’de 8 bin 237 ve Bodrum’da 4 bin 328 kişi atölyelerden faydalanma imkânı buldu.

Gözcüler Evi yolu renklendi

Muğla’nın gözde sokaklarından birinde yer alan Gözcüler Evi, çocukların yeni favorisi oldu. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Gözcüler Evi yolu, çocukların da en sevdiği oyunlardan olan sek sek ile renklendi. Yol tarifi için kullanılan bu yöntem çocukların yeni eğlencesi oldu.

Gözcüler Evi Sosyal Hizmet Atölyesi ile ilgili bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Resim Öğretmeni Yeşim Yıldız Dönmez, “Gözcüler Evi Sosyal Hizmet Atölyelerinde Ağustos ayından itibaren hizmet vermekteyiz. Burada görsel sanatlar, yenilikçi drama, masal anlatıcılığı, İngilizce, satranç ve müzik atölyelerimiz var. Burada çocuklara dertler veriyoruz, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Hem de aynı zamanda okullarına da katkı olarak eğitimlerimize burada devam ediyoruz. Aileler öğrencilerle birlikte buraya bireysel olarak gelerek, buradaki arkadaşlarımıza, personel arkadaşlarımıza burayı gezip, burayı tanıyarak, daha sonrasında bir kayıt formu doldurarak başvuru yapabilirler. Buradaki atölyelerimizin yaş aralığı derslere göre değişmektedir. Genel olarak 7-14 yaş arası çocuklara dersler vermekteyiz. İngilizce atölyemiz lise seviyesindeki öğrencilere de ders vermektedir. Atölyelerimizin tamamı ücretsiz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarihi dokusu, kültürel kimliği ve korunmuş yapısı ile Muğla’nın kültürün, sanatın şehri olduğunu, Gözcüler Evi gibi bir tarihi mirasta geçmişle geleceği çocuklarla birlikte yaşattıklarını belirtti.