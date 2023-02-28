Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan hakkında 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı. Prof. Dr. Ercan, soruşturma çerçevesinde başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ’da gözaltına alındı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Ercan’ın işlemleri sürüyor. Prof. Dr. Ercan’ın işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alındı. Elazığ girişinde gözaltına alınan Ercan’ın getirildiği Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.

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